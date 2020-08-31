Мэр Нижнего Тагила пообещал школьникам парад

Прохождение военной техники перенесли из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особо отличившиеся кадеты Нижнего Тагила смогут посмотреть парад военной техники в центре города. Как сообщили URA.RU в мэрии, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригласил их принять участие в этом событии, которое состоится 12 сентября.

В День знаний мэр выступил перед учащимися кадетской школы №21 и школы №33, где во время Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь. Владислав Пинаев провел открытый урок для школьников. «Хотелось лично донести до наших детей, что городу присвоено звание „Город трудовой доблести“, рассказать о трудовом подвиге тагильчан, работе предприятий в годы Великой Отечественной. Надеюсь, это маленький толчок для детей к тому, что они начнут интересоваться историей своих семей», — рассказал градоначальник.

Наиболее старательные ученики смогут посмотреть на парад военной техники. Он будет посвящен сразу нескольким датам: 75-летию Великой Победы, 100-летию танкостроения, Дню танкиста и 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны 3 сентября. В субботу 12 сентября, в 12.00 по центру Нижнего Тагила пройдут около 30 единиц военной техники. Сроки парада, который по традиции должен был состояться 9 мая, были перенесены в связи с эпидемией коронавируса. При этом, во избежание массовых скоплений людей в условиях пандемии коронавируса, горожанам не рекомендуется выходить на улицы, чтобы посмотреть на военную технику.

пресс-служба мэрии Н.Тагила

пресс-служба мэрии Н.Тагила