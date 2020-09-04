ФСБ показала переписку россиян, планировавших убийства в школах

Юноша собирался убить сотню детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как минимум один из 13 задержанных ФСБ россиян собирался утроить бойню на линейке в школе 1 сентября. Задержанный признался в этом в переписке с другим участником группы.

«Пойду на линейку в школу и там бомбану. 100 хочу убить. Зря они жили», — написал один из молодых людей, которых обнаружили сотрудники ФСБ. Переписку, попавшую в руки к силовикам, опубликовал telegram-канал «РБК».

На сайте ФСБ сообщается, что планы несостоявшихся «террористов» подтвердились не только переписками, но и записями в личных дневниках, и обнаруженными инструкциями по изготовлению бомб. Силовики также нашли планы нападения на школы, здания правоохранителей и просто многолюдные места.

4 сентября сообщалось, что ФСБ задержала 13 человек, которые собирались устроить несколько атак в школах. У них изъяли четыре готовых СВУ.

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