Мужчине грозит до десяти лет колонии за мошенничество с деньгами на зарплаты инвалидам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В деле председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Петра Зайцева появился новый эпизод. Следователи установили, что воровать деньги нефтяников, которые те давали на зарплаты инвалидов, он начал еще в 2011 году, то есть на 6 лет раньше, чем считалось. В следственном управлении следственного комитета по ХМАО подсчитали, что за все время своей деятельности, Зайцев украл не менее 75 млн рублей.

«По версии следствия в период с марта 2011 года по декабрь 2016 года подозреваемый, на основании подложных документов, получил более 30 млн рублей, подлежащих выплате инвалидам. Он обналичил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Аналогичным образом он поступал с января 2017 по апрель 2020 года, похитив деньги ООО „Газпромнефть-Хантос“ и ООО „РН-Юганскнефтегаз“, в сумме свыше 45 млн рублей», — рассказали URA.RU в СУ СК по ХМАО.

Сейчас Зайцев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что грозит ему лишением свободы на срок до 10 лет. У него изъяты коллекции ювелирных изделий, монет, 50 старинных икон, часы дорогих марок, ордена Отечественной Войны, слитки драгоценных металлов и другое ценное имущество.

Ранее URA.RU писало, что под подозрение ФСБ по Тюменской области общественник попал при содействии служб корпоративной защиты ООО «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз».