20 сентября 2020

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, доллар, рубли, валюта
Если выиграет Джо Байден то доллар взлетит до 85 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.

«Ситуация может измениться радикально. Если выиграет [Дональд] Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям. Если выиграет господин [Джо] Байден, то доллар может подорожать и до 85 рублей. Тогда все может сильно подорожать», — отметил экономист, добавив, что в любом случае скачок доллара будет краткосрочным.

Ранее Калугин отметил, что в ближайшее время в России подорожают импортные товары: бытовая техника и автомобили. По его словам, цены с конца ноября взлетят на 10%. Специалист посоветовал россиянам приобретать товары из этой категории сейчас, чтобы потом не переплачивать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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