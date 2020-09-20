20 сентября 2020

Какие товары следует купить этой осенью до скачка цен. Советы экономиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, купюры, деньги
Цены на бытовую технику с конца ноября взлетят на 10% Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшее время в России подорожают импортные товары. Об этом URA.RU заявил независимый финансовый консультант Виталий Калугин.

«Этой осенью в России могут подорожать товары, в которых мы не имеем собственного производства. Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — сказал экономист. По его словам, цены на бытовую технику с конца ноября взлетят на 10%. Специалист посоветовал россиянам приобретать товары из этой категории сейчас, чтобы потом не переплачивать. Цены на продукты питания, по словам Калугина, изменятся несущественно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы из-за плохого урожая в 2019 году на 6,5-7% подорожает хлеб и мука. Также вырастут цены на овощи, фрукты и рыбу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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