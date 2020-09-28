Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

Пика заболеваемости ковид в октябре так и не случится, считает эксперт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новое плато по заболеваемости стоит ждать в октябре этого года. Об этом в разговоре с журналистами заявил советник директора Центрального НИИ эпидмиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато. Скорее всего, плато будет в начале октября», — объяснил Малеев агентству РИА «Новости». Эксперт уточнил, что сразу после плато заболеваемость пойдет на спад. Пика так и не случится, считает Малеев.

Он подчеркнул, что на фоне роста заболеваемости могут усилить штрафы за появление без маски в общественных местах. Тем не менее, Малеев считает, что дополнительных мер предосторожности сейчас не требуется, достаточно перейти на уделенку и изолировать людей старше 65 лет.

Впервые за три месяца 28 сентября в России появилось более 8 тысяч новых подтвержденных случаев заражения COVID9 за сутки, пишет телеканал 360. В этот же день в Москве усилили контроль за ношением масок в метро, сообщает «Национальная служба новостей».