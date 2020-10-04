04 октября 2020

Пушков объяснил, почему война в Карабахе разгорелась сейчас

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Круглый стол в МИА
Конфликт обострился из-за отдаления Еревана от Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в момент, когда Ереван начал отдаляться от Москвы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«То, что именно период правления Пашиняна [премьер-министр Армении] был выбран Баку и Анкарой для военного удара. Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить по сомнения отношения с Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что страны Запада, к которым последнее время тянутся власти Армении, не придут на помощь в критической ситуации. «Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту», — добавил Пушков.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «Царьград». Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие, при котором он будет готов прекратить военное столкновение. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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