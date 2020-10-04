Пушков объяснил, почему война в Карабахе разгорелась сейчас

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в момент, когда Ереван начал отдаляться от Москвы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«То, что именно период правления Пашиняна [премьер-министр Армении] был выбран Баку и Анкарой для военного удара. Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить по сомнения отношения с Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что страны Запада, к которым последнее время тянутся власти Армении, не придут на помощь в критической ситуации. «Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту», — добавил Пушков.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, но обстрелы территории продолжаются, сообщает «
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