Планетарий Москвы: кратчайший световой день в России продлится 6 часов 59 минут

В Северном полушарии 21 декабря будет зимнее солнцестояние, когда день окажется самым коротким в году, а ночь самой длинной. В 2024 году в этот день длина светового дня в России и других странах Северного полушария сократится до минимальных 6 часов 59 минут.
«Если в начале месяца [на широте Москвы] световой день будет длиться 7 часов 27 минут, то 21 декабря его длина составит 6 часов 59 минут. К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до 7 часов 6,5 минуты», — уточнили в планетарии в беседе с ТАСС.
Солнце в декабре до 17 числа будет находиться в созвездии Змееносца, после чего перейдет в созвездие Стрельца. В течение почти всего месяца полуденная высота Солнца будет около 10 градусов, что является довольно низким положением над горизонтом и характерно для зимнего времени в высоких широтах Северного полушария.
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