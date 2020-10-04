Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков болен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Подтвержденный тест на коронавирус Бурков получил во время подготовки к мероприятию, в котором должны были принять участие главы других регионов. «Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — написал Александр Бурков в Instagram.
Бурков узнал о болезни спустя неделю после командировки в Белоруссию. В Минске он 29 сентября встречался с президентом страны Александром Лукашенко и обсуждал перспективы сотрудничества. Лукашенко ранее заявил, что уже переболел коронавирусом.
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