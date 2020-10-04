04 октября 2020
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Омский губернатор Александр Бурков болен. Заявление для жителей региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, бурков александр
Бурков заявил, что переносит коронавирус в легкой форме Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков болен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Подтвержденный тест на коронавирус Бурков получил во время подготовки к мероприятию, в котором должны были принять участие главы других регионов. «Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — написал Александр Бурков в Instagram.

Бурков узнал о болезни спустя неделю после командировки в Белоруссию. В Минске он 29 сентября встречался с президентом страны Александром Лукашенко и обсуждал перспективы сотрудничества. Лукашенко ранее заявил, что уже переболел коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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