Российские музыканты ответили на события в Беларуси и на Камчатке

Группа «Ногу Свело!» комментирует мировые события своими песнями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская группа «Ногу свело!» выпустила клип на песню «Молчание Ягнят» с кадрами протестов в Белоруссии. Новый клип, опубликованный на YouTube, снят как ответ на трагические события, происходящие в мире.

«Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни. Горящий дневник времени потрясает своей интенсивностью», — описывают прошедшие события в комментарии к клипу «Молчание Ягнят». Это уже второй их трек, написанный на основе событий, происходящих в России и мире. Первый был про Белоруссию и протесты в Хабаровске. Когда группа узнала о смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной, деле Навального и ситуации на Камчатке, они записали вторую песню и выпустили клип.

«Нашей кровью тротуары мыли. Нам в сердца прикладами стучали. Мы слова любви давно забыли, Потому что столько лет молчали», — говорится в припеве последней песни. По словам музыкантов, их песни — это их способ проанализировать происходящее и пережить это.