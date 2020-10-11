В екатеринбургском дендрарии ограничат доступ посетителей

Символ парка — шарообразную иву — защитят от вандалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском дендрарии появятся зоны «не для всех». URA.RU побывало на презентации концепта реконструкции парка-выставки на улице Мира.

По словам ландшафтного архитектора Марины Мурзиной, одной из проблем является вытаптывание посетителями травяного покрова в сосновой и дубовой рощах. «Дети и мамы с колясками, которые сейчас имеют свободный доступ на территорию дубовой и сосновой рощи, вытоптали травяной покров буквально до корней», — пояснила Марина Мурзина. Концепция предполагает ограничение доступа на эти территории. Также недоступной для гуляющих станет часть береговой зоны вокруг большого пруда: там разместятся ремизы — места гнездования редких пород птиц.

Прибрежные зоны будут укреплены сетками с камнями (габионами), доступ к воде появится только в определенных местах. По внешнему периметру парк предлагается окружить двухметровой оградой, чтобы воспрепятствовать гражданам, перелезающим с улицы, когда парк закрыт на весеннюю просушку. Элементы старого чугунного ограждения разместят на территории. Ими защитят, в том числе, старые редкие деревья.

Одна из задач реконструкции — спасение парка от подтоплений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор фирмы проектировщика ООО «ПКС Атлант» Артем Шаповалов рассказал URA.RU, что перед ним поставлена задача завершить проектные работы до 12 декабря. Однако работы могут затянуться из-за медленного согласования проекта сетевиками. В свою очередь, администрация Екатеринбурга готова рассмотреть вопрос о бюджетном финансировании проекта только после того, как в ходе общественного обсуждения будет выбрана одна из трех концепций реконструкции парка, пояснил начальник департамента информполитики Алексей Редин. Ее передадут проектировщикам, а уже на основе проекта составят смету.

В розарий вернут фонтан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как писало URA.RU, дендрарий на Мира победил в процессе интернет-голосования за выбор объекта благоустройства на 2021 год. При этом депутаты гордумы обвинили мэрию в накрутке голосов за него.