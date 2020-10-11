В екатеринбургском дендрарии ограничат доступ посетителей

В екатеринбургском дендрарии появятся зоны «не для всех». URA.RU побывало на презентации концепта реконструкции парка-выставки на улице Мира.
По словам ландшафтного архитектора Марины Мурзиной, одной из проблем является вытаптывание посетителями травяного покрова в сосновой и дубовой рощах. «Дети и мамы с колясками, которые сейчас имеют свободный доступ на территорию дубовой и сосновой рощи, вытоптали травяной покров буквально до корней», — пояснила Марина Мурзина. Концепция предполагает ограничение доступа на эти территории. Также недоступной для гуляющих станет часть береговой зоны вокруг большого пруда: там разместятся ремизы — места гнездования редких пород птиц.
Прибрежные зоны будут укреплены сетками с камнями (габионами), доступ к воде появится только в определенных местах. По внешнему периметру парк предлагается окружить двухметровой оградой, чтобы воспрепятствовать гражданам, перелезающим с улицы, когда парк закрыт на весеннюю просушку. Элементы старого чугунного ограждения разместят на территории. Ими защитят, в том числе, старые редкие деревья.
Директор фирмы проектировщика ООО «ПКС Атлант» Артем Шаповалов рассказал URA.RU, что перед ним поставлена задача завершить проектные работы до 12 декабря. Однако работы могут затянуться из-за медленного согласования проекта сетевиками. В свою очередь, администрация Екатеринбурга готова рассмотреть вопрос о бюджетном финансировании проекта только после того, как в ходе общественного обсуждения будет выбрана одна из трех концепций реконструкции парка, пояснил начальник департамента информполитики Алексей Редин. Ее передадут проектировщикам, а уже на основе проекта составят смету.
Как писало URA.RU, дендрарий на Мира победил в процессе интернет-голосования за выбор объекта благоустройства на 2021 год. При этом депутаты гордумы обвинили мэрию в накрутке голосов за него.
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