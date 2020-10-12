Тихановская объяснила, что скажет Путину на переговорах

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается просить помощи у российского лидера Владимира Путина. Однако у нее есть один тезис, который она хочет озвучить главе РФ.
«Переговоры белорусов с Путиным это не переговоры: вы убираете [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала Тихановская в интервью порталу Tut.by.
Она подчеркнула, что Беларусь «никуда не денется» от России. «Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся. Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим», — заключила Тихановская.
Ранее, как напоминает телеканал 360, стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии объявлена в розыск на территории России. Основанием является уголовное дело, но без уточнения статьи. Сама Тихановская уверяет, что даже не слышала о криминальном деле. Сейчас она находится в эмиграции. За последние недели Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает RT.
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