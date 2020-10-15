Тимати высмеял Лукашенко в своем новом треке

Тимати припомнил белорусскому президенту прогулки с автоматом
новость из сюжетаПротесты в Белоруссии
Российский рэпер Тимур «Тимати» Юнусов выпустил новый трек под названием «Звездопад». В нем певец среди прочих упомянул и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Уходить надо с честью, а не как вон усатый», — звучит одна из строчек нового трека. Также Тимати припомнил белорусскому лидеру прогулки с автоматом на территории минского Дворца независимости.
Кроме Лукашенко внимания в новом треке Тимати удостоились рэпер Алексей «Гуф» Долматов и его бывшая жена Айза. Также Юнусов не забыл и своего друга рэпера Джигана.
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