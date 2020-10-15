15 октября 2020

Тимати высмеял Лукашенко в своем новом треке

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Тимати припомнил белорусскому президенту прогулки с автоматом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Российский рэпер Тимур «Тимати» Юнусов выпустил новый трек под названием «Звездопад». В нем певец среди прочих упомянул и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Уходить надо с честью, а не как вон усатый», — звучит одна из строчек нового трека. Также Тимати припомнил белорусскому лидеру прогулки с автоматом на территории минского Дворца независимости.

Кроме Лукашенко внимания в новом треке Тимати удостоились рэпер Алексей «Гуф» Долматов и его бывшая жена Айза. Также Юнусов не забыл и своего друга рэпера Джигана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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