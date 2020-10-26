Рублю прогнозируют укрепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская валюта может укрепиться до максимума в конце октября . Этому поспособствует налоговый период, который начинается с 26 октября, рассказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Сейчас, по данным Мосбиржи, доллар стоит 76,12 рубля (-45 копеек), евро — 90,28 рубля (-24 копейки).

Цены на нефть снижаются: марка Brent стоит 41,45 доллара за баррель (-1,47%), цена элитной нефти WTI опустилась на 1,63% и составила 39,2 доллара за бочку. Однако глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов ожидает роста цен на нефть . Он отменил, что цена нефти находится на очень низком уровне, что приводит к снижению инвестиций в отрасли. Но в будущем этот фактор приведет к стабилизации рынка и восстановлению цен на сырье.

Ситуация в России

Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на поддержку промышленности . Средства взяты из резервного фонда на возмещение расходов по транспортировке в 2020 году. Финансовую помощь получат компании из отраслей автомобилестроения, а также сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения.

Бюджет РФ может недополучить 2 трлн рублей доходов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что текущий кризис гораздо сильнее, чем кризисы 1998 года и 2008—2009 годов, и поддержка со стороны государства должна быть больше.

Россия задействует средства Фонда национального благосостояния страны только в случае обвала цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, объемы фонда на конец этого года составят порядка 12,5 трлн рублей, из них 8 трлн являются ликвидной частью. Однако Силуанов выразил надежду, что правительство сможет обойтись плановыми решениями без необходимости обращения к фонду.

В России выросло число регионов с долей безработных от 10% . За год их количество увеличилось с шести до 13. По итогам июня-августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%).

Что происходит в мире

США ввели большое количество санкций против России и Ирана, из-за чего у американских властей практически не осталось возможностей для новых ограничительных мер в отношении обеих стран. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он заявил, что США ищут новые возможности для сдерживания стран.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждает, что ЕС готова оказать поддержку стране в миллиарды долларов при смене власти. По ее словам, европейские страны уже выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций и адвокатов.

Прогнозы экспертов

Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. При этом банкир отметил, что, скорее всего, полностью вернуться к «докоронавирусной» жизни не получится.

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин ожидает сохранения нынешних значений курса рубля до конца 2021 года. Однако глава Сбербанка Герман Греф предполагает, что до конца года рубль укрепится — для этого необходима стабилизация геополитических факторов и ситуации с COVID-19. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль отыграет часть потерь, как это было после весеннего ослабления.

Финансовые накопления стоит хранить в разной валюте, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Однако, по мнению чиновника, если речь идет о небольших денежных вкладах, то выгоднее всего хранить их в рублях. При этом он призвал диверсифицировать свои сбережения и вкладывать деньги, которые не планируется тратить в ближайшие несколько лет.

Выборы в США могут сильно навредить российской экономике, если новая администрация выберет более жесткую политику относительно РФ. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска. При этом он подчеркнул, что любой серьезный пакет санкций станет ударом для экономики страны.