В ЯНАО чиновника наказали за контракт с отцом-бизнесменом

В селе Горки Шурышкарского района ЯНАО директор муниципального предприятия «Партнер» Сергей Шахов заключил контракт на поставку дров с отцом — индивидуальным предпринимателем. По информации окружной прокуратуры, при проведении аукциона были прописаны условия, ограничивающие круг его возможных участников.
«В 2019 году директором МУП МО Горковское „Партнер“ в нарушение требований законодательства заключен с отцом — индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на поставку дровяного леса на сумму более 7,45 млн рублей, — говорится в сообщении надзорных органов. — В аукционную документацию были включены условия, существенно ограничивающие круг потенциальных участников закупки». В частности, срок поставки дров был необоснованно сокращен до 10 дней с момента подписания контракта.
Сведения о заключении контракта и его исполнении в единой информационной системе в нарушение закона размещены не были. По результатам проверки и по представлению прокурора директор МУП был уволен с занимаемой должности, а на основании возбужденных административных дел ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Согласно данным из открытых источников, в настоящее время руководителем горковского МУП «Партнер» является Александр Феллер. ИП Шахов Анатолий Вениаминович являлся поставщиком по трем госконтрактам на сумму 9 176 906 рублей. Поставка дровяного леса в Горки являлась самой крупной.
Подписывайтесь на URA.RU в