29 октября 2020
28 октября 2020

В ЯНАО чиновника наказали за контракт с отцом-бизнесменом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, пиломатериал, дрова, береза, дерево, склад древесины
За покупку дров на 7,5 млн рублей директор заплатил штраф в 50 тысяч Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Горки Шурышкарского района ЯНАО директор муниципального предприятия «Партнер» Сергей Шахов заключил контракт на поставку дров с отцом — индивидуальным предпринимателем. По информации окружной прокуратуры, при проведении аукциона были прописаны условия, ограничивающие круг его возможных участников.

«В 2019 году директором МУП МО Горковское „Партнер“ в нарушение требований законодательства заключен с отцом — индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на поставку дровяного леса на сумму более 7,45 млн рублей, — говорится в сообщении надзорных органов. — В аукционную документацию были включены условия, существенно ограничивающие круг потенциальных участников закупки». В частности, срок поставки дров был необоснованно сокращен до 10 дней с момента подписания контракта.

Сведения о заключении контракта и его исполнении в единой информационной системе в нарушение закона размещены не были. По результатам проверки и по представлению прокурора директор МУП был уволен с занимаемой должности, а на основании возбужденных административных дел ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Согласно данным из открытых источников, в настоящее время руководителем горковского МУП «Партнер» является Александр Феллер. ИП Шахов Анатолий Вениаминович являлся поставщиком по трем госконтрактам на сумму 9 176 906 рублей. Поставка дровяного леса в Горки являлась самой крупной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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