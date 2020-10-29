С 5 ноября между Челябинском в Магнитогорском начнут курсировать электропоезда «Ласточка»
Глава региона будет продлевать карантинные меры — в области отложена транспортная реформа — в Челябинске женщина покончила собой на глазах у прохожих — Тефтелев будет отбывать срок в Магнитогорске. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
В области будет продлен карантин
- Глава области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу до 15 ноября. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.
Пандемия отложила транспортное слияние трех субъектов
- Транспортная реформа, которая соединит Челябинск, Копейск и Сосновский район отложена до 31 декабря 2021 года. На ее проведение повлияли ограничения, связанные с коронавирусом.
- В тоже время с 5 ноября между Челябинском в Магнитогорском начнет курсировать высокоскоростной поезд «Ласточка». Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
Женщина покончила собой в Челябинске
- В Челябинске в частном секторе днем 29 октября 45-летняя женщина покончила собой на глазах у прохожих. Эту информацию URA.RU подтвердили в СУ СКР Челябинской области.
В Златоусте готовится митинг против решения властей
- Жители Златоуста направили в мэрию уведомление о проведении митинга против перепрофилирования роддома в коронавирусный госпиталь. Акция протеста запланирована на 8 ноября.
Стало известно место заключения экс-мэра Челябинска
- Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за коррупцию, будет отбывать наказание в Магнитогорске, которым он руководил до 2010 года.
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