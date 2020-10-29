29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 30 октября. В регионе будет продлен карантин, в Златоусте готовится митинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на предприятии
С 5 ноября между Челябинском в Магнитогорском начнут курсировать электропоезда «Ласточка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава региона будет продлевать карантинные меры — в области отложена транспортная реформа — в Челябинске женщина покончила собой на глазах у прохожих — Тефтелев будет отбывать срок в Магнитогорске. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

В области будет продлен карантин

  • Глава области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу до 15 ноября. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

Пандемия отложила транспортное слияние трех субъектов

Женщина покончила собой в Челябинске

В Златоусте готовится митинг против решения властей

  • Жители Златоуста направили в мэрию уведомление о проведении митинга против перепрофилирования роддома в коронавирусный госпиталь. Акция протеста запланирована на 8 ноября.

Стало известно место заключения экс-мэра Челябинска

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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