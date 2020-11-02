Полиция устроила массовые проверки пермских активистов

Полицейские проводят с пермскими активистами профилактические беседы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько пермских активистов и общественников заявили, что 2 ноября, незадолго до Дня народного единства, ими заинтересовались сотрудники полиции. Так, общественница Татьяна Кротова сообщила URA.RU, что представители правоохранительных органов лично пришли ней, чтобы предупредить о том, что в регионе действует запрет на проведение публичных мероприятий.

«Ко мне домой пришли из „Башни смерти“ (ГУ МВД по Пермскому краю — прим.ред.) двое в штатском, показали удостоверения. Предупредили, что до 15 ноября у нас в крае запрещены митинги и коллективные пикеты, ознакомили с указом губернатора. Первый раз такое внимание. Все смутьяны на особом учете, надо полагать», — предположила Кротова.

Политолог, член пермской общественной организации «Голос» заявил, что полицейские внесли его в некий «экстремистский список». «Сотрудник полиции Мотовилихинского райотдела Перми пытался провести со мной профилактические беседу как с человеком, который находится в списке лиц, когда-либо привлекавшихся к ответственности за экстремизм. Никогда и нигде я по таким статьям не привлекался. Беседовать, естественно, отказался. Но теперь хочу оспорить нахождение себя в этом списке», — написал Ковин на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что полицейские в основном обзванивают активистов, и предупреждают их, чтобы те «ни на какие акции 4 ноября не ходили». Аналогичные звонки от сотрудников правоохранительных органов поступили председателю РОО « За права многодетных Пермского края» Людмиле Елтышевой и активисту Михаилу Касимову. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском у краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования материала ответ не поступил.