Политэлита ХМАО публикует стихи в соцсетях из-за коронавируса

Югорские мэры выкладывают стихи в аккаунты в Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главы югорских городов и другие высокопоставленные чиновники присоединились к челленджу в социальных сетях, посвященному Дню народного единства и прочитали стихи, посвященные этому празднику. Видео они опубликовали в аккаунтах в Instagram под хештегом #мояЮграмояРоссия.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистом агентства сообщил, что для этого проекта прочитал стихотворение «В единстве сила каждого народа». «Мы сегодня не можем выйти на улицу и поздравить людей. Поэтому я решил выразить свое отношение ко дню народного единства таким образом», — объяснил мэр. Он передал эстафету главе Нефтеюганского района Галине Лапковской. «Я прочитала стихотворение нашей салымской поэтессы. Вообще, люблю поэзию», — призналась URA.RU чиновница. В своих аккаунтах видео со стихами выложили глава Когалыма Николай Пальчиков и мэр Покачей Владимир Степура.

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов в разговоре с URA.RU объяснил, что челлендж был запущен из-за пандемии коронавируса. «Прежде мы проводили различные гуляния на площадях в этот праздник, устраивали другие массовые мероприятия. В этот раз все отменили из-за коронавируса. Но решили поздравить югорчан в режиме-онлайн», — прокомментировал Латыпов и пообещал, что сам тоже запишет видеоролик с поздравлением.

Ранее агентство сообщало, что югорские политики принимали участие в литературном флеш-мобе, который организовывало URA.RU. Участники в рамках проекта читали стихи Александра Пушкина, написанные во время пребывания поэта в Болдино.