04 ноября 2020

ВОЗ предупредила о недопустимости нарушения карантина

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Заболевшие и контактировавшие с ними должны оставаться на карантине не менее 14 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сокращение 14-дневного карантина для тех, кто контактировал с больными коронавирусом даже на два дня серьезно повышает риск передачи инфекции. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Отвечая на вопросы в Twitter организации, Керкхове напомнила, что ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми. По ее словам, это крайне важно с точки зрения развития инкубационного периода инфекции. По наблюдениям специалистов, у большинства людей симптомы развиваются через 5-6 дней после инфицирования, однако бывают случаи, когда болезнь наступает и после двух недель, пишет ТАСС.

Эксперт ВОЗ отметила, что ряд стран решили сократить карантин до 10 и даже 7 дней, чтобы «сбалансировать экономические и социальные риски с рисками, касающимися здравоохранения». Однако, по ее мнению, это недопустимо. «Если сократить карантин с 14 до 10 дней, вы потеряете около 13% случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода», — считает Мария ван Керкхове.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 47,36 млн. Количество летальных исходов из-за новой короновирусной инфекции достигло 1,21 млн случаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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