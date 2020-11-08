В ХМАО от коронавируса скончался известный художник-абориген

Хантыйский художник Геннадий Райшев скончался от коронавируса, инфекция поразила его легкие на 90%. В департаменте общественных и внешних связей передают слова сострадания губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
«Уважаемые Евгений Владимирович, Анатолий Иванович, примите слова соболезнования в связи с кончиной Геннадия Степановича Райшева. Погасла звезда великого творца, талантливого автора, народного художника. Свет, энергия, которыми наполнены полотна Геннадия Степановича, будут сопровождать еще многие поколения», — передает депсвязей слова губернатора.
В Ханты-Мансийске есть галерея-мастерская, названная в честь художника. Там он активно преподавал до начала пандемии. В ней хранятся более 2 тысяч работ, однако некоторые считают, что их гораздо больше — около 20 тысяч. Также Райшев является заслуженным деятелем культуры ХМАО, заслуженным художником России, почетным гражданином Югры.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО из Парижа провела для делегатов ЮНЕСКО экскурсию по Югре. На ней глава округа познакомила ее участников с творчеством художника Геннадия Райшева.
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