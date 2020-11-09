Вирусолог раскрыл, как победить массовое заражение коронавирусом

В идеале результат теста на коронавирус должен быть известен через сутки, считает Александр Бутенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массового заражения коронавирусом можно избежать, если результаты тестирования на COVID-19 будут известны как можно скорее. В разговоре с URA.RU профессор, специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко выразил мнение, что в идеале результат теста должен быть известен на следующий день после того, как были взяты мазки.

«Чем больше дней проходит с момента появления первых симптомов без того, что получен экспресс-результат ПЦР, тем больше увеличивается риск заражения от такого человека, который уже является носителем. И это усложняет ситуацию с благополучным исходом», — сказал в разговоре с URA.RU Бутенко. По его словам, чем быстрее будет результат, тем быстрее будет обеспечена врачебная реакция.

Бутенко предположил, что сейчас долгое тестирование связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения. «Почему так долго этот ответ получается… Наверное, потому, что очень высокая загруженность лабораторий. Сейчас подключены и частные диагностические лаборатории, и государственные. Но, может быть, такой сейчас запрос у населения и у системы здравоохранения», — заключил Бутенко.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделяет 800 миллионов рублей на модернизацию лабораторий для диагностики коронавируса и других инфекций. Тем временем специалисты отметили, что тест на коронавирус может дать ложный результат, если при взятии биоматериала допущены ошибки, передает телеканал 360.