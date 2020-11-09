В России придумали, как решить проблему с тестами на коронавирус

В России модернизирует лаборатории для диагностики коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России необходимо провести модернизацию лабораторий для диагностики коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство выделяет свыше 800 миллионов рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора, оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций», — цитирует Мишустина РИА «Новости». Глава кабмина подчеркнул: ситуация с коронавирусом показала, что для борьбы не только с ним, но и другими инфекционными заболеваниями необходимо проводить диагностику в более сжатые сроки. Это позволит прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и принимать эффективные решения.

Ранее Мишустин заявил, что власти должны быстро реагировать на сигналы о недостатке лекарств от COVID-19 в продаже. Он подчеркнул, что инфицированные россияне должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить за препаратами в аптеку, передает агентство Nation News. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, сообщает телеканал 360.