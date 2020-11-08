Свердловчанин с COVID рассказал о порядках в «красной зоне»

Низкое содержание кислорода в крови — один из главных признаков болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевший коронавирусом житель Екатеринбурга рассказал URA.RU, как проходят будни «красной зоны» ковидного госпиталя. Пожелавший остаться неназванным пациент находится в стационаре одной из больниц города и уже готовится к выписке.

«В больнице неплохо относятся к ковидым больным, — отмечает собеседник агентства. — Все проблемы решаются достаточно быстро: болит — сейчас исправим, температура — позвольте, воткнем укол. Но работают в основном студенты. Один у меня в вене ковырялся-ковырялся, так и не смог попасть».

Мужчина не очень доволен питанием. «Кормежка — на троечку. Утром каша, днем какой-то немудрящий суп без мяса и второе. Вечером опять каша. Передачи разрешены. На этаже есть два холодильника, в которых можно хранить свои продукты. Одна проблема — негде их разогреть. Также проблема подогреть воду для чая», — рассказал он.

По словам больного, перемещаться по коридору можно только в маске и только в сторону туалета, душа или поста медсестры. Все остальное время необходимо находиться в палате. «Туалет мужской один, в дальнем конце коридора, женских два. Есть душевая кабина, куда можно сходить помыться. Но желающих — целый этаж», — уточнил он.

Пациент также рассказал, при каких условиях выписывают из отделения: «Основные критерии выписки выздоравливающих: „С реактивный белок (СРБ)“ меньше десяти, отсутствие лейкоцитоза, сатурация (насыщение крови кислородом) не ниже 95% и два подряд отрицательных теста. С температурой, с которой поступают все, тут борются буквально за два-три дня. Кашель прекращается примерно через 4-5 дней. И все остальное время тупо ждешь свои два отрицательных теста».