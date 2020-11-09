09 ноября 2020

Текселер подписал новое назначение в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер принял на работу первого заместителя управделами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении первым заместителем руководителя управления делами правительства и главы региона Дмитрия Зубарева. Соответствующий документ появился 10 ноября на официальном правовом портале.

«Назначить Зубарева Дмитрия Александровича первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в документе. Зубарев принят на работу с испытательным сроком в один месяц.

Зубарев занял ставку, вакантную после увольнения из управления делами Дмитрия Боброва. Он будет отвечать за вопросы обеспечения транспортом губернаторской резиденции, правительства области и законодательного собрания. Ранее Зубарев же работал в управлении делами в статусе первого заместителя, откуда уволился в апреле 2015 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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