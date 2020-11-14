В Свердловской области нашли тело убитой 11-летней девочки

Подозреваемый в убийстве сам указал место, где спрятал тело ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Асбесте Свердловской области задержали предполагаемого убийцу пропавшей в четверг 11-летней девочки. В ходе следственных действий мужчина указал оперативникам, где спрятал тело убитой.

«В результате проведенной работы сегодня установлен и задержан подозреваемый в безвестном исчезновении 11-летней девочки. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был», — сообщили в региональном управлении СКР. По информации ведомства, подозреваемый сначала заманил девочку к себе домой, где изнасиловал, а потом задушил. Затем, дождавшись темноты, он вынес ее тело и спрятал недалеко от своего дома, накрыв листьями.

Подозреваемый в убийстве девочки Валерий Горелых

В ходе расследования уголовного дела по факту пропажи ребенка, сотрудники полиции проверили на причастность к совершению преступления несколько десятков лиц. Кроме того, были изъяты видеозаписи со всех городских камер в местах, где могла находиться девочка в тот день. Были допрошены ее родственники, а также знакомые.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан сегодня днем. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный 1980 года рождения был неоднократно судим в том числе за тяжкие преступления. «В его „послужном списке“ имеются криминальные эпизоды, предусмотренные статьями 161 (грабеж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет», — добавил Горелых. После задержания мужчина признался в убийстве девочки и показал место, где спрятал ее тело.

Следственные действия СКР по Свердловской области

Об исчезновении девочки, по словам Горелых, стало известно 12 ноября. Около 23:00 в дежурную часть города обратилась ее мама и рассказала, что днем дочь ушла на прогулку и до сих пор не вернулась. В поисковой операции участвовали более 110 сотрудников полиции, а также волонтеров. Кроме того, в поисках помогали три специально обученные собаки.