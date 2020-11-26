26 ноября 2020

Жительнице Тюмени предложили лечить коронавирус каплями для носа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка получила не весь набор лекарств, рекомендованных Минздравом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени пациентке, заболевшей коронавирусом, предоставили бесплатное лекарство — две упаковки капель для носа. Свое мнение о такой поддержке от властей женщина высказала в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. На пятый день принесли лекарства для лечения ковида. Вот, оказывается, чем лечиться-то надо! А врачи выписывают кучу таблеток, мы покупаем, а оказывается просто капли покапать и будешь здоров!» — написала Ольга Королева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На фото, которое разместила девушка — две упаковки капель для носа «Гриппферон».

В комментариях недовольство тюменки не поддержали: по словам пользователей, этот препарат в аптеках стоит недешево, и неплохо, что его выдали бесплатно. Были и те, кто встал на сторону пациентки: они подчеркивали, что у «Гриппферона» нет доказанной эффективности.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, рекомбинантный «Интерферон альфа» входит в список лекарств, которыми коронавирус лечат у взрослых. Его применяют при легком течении заболевания, в качестве противовирусного и местного иммуномодулятора.

Однако также в схему амбулаторного лечения входит парацетамол и один из трех препаратов: «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин» или «Умифеновир». Ранее оперштаб Тюменской области сообщал, что наборы для жителей будут формировать согласно рекомендациям Минздрава.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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