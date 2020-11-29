Тюменцу с коронавирусом предложили самому прийти в больницу

В пятой поликлинке тюменцу шесть дней не поясняли, как ему вызвать врача Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Тюмени узнал, что у него коронавирус, но не смог вызвать врача — для начала в поликлинике №5 ему предложили прийти лично и прикрепиться к медучреждению. Об этом тюменец рассказал в разговоре с URA.RU.

«Недавно я сменил прописку и стал относиться к пятой поликлинике, но до этого случая туда не обращался. В начале ноября почувствовал себя плохо. Сделал платный тест на коронавирус, он оказался положительным, и я уехал на изоляцию в Перевалово. Оттуда позвонил и хотел вызвать врача. Сначала в регистратуре мне ответили, чтобы я ожидал помощь», — рассказал URA.RU Вадим Ф.

Спустя два дня, когда никто так и не приехал, тюменец перезвонил в поликлинику, его снова попросили подождать. «Еще через четыре дня сказали — вы уехали за город, там и сидите, нечего было уезжать. И вообще, сначала я должен лично прийти в поликлинику, заполнить заявление и прикрепиться. В итоге помощь я прождал шесть дней», — рассказал тюменец.

Помочь мужчине смогли оказать в областной клинической больнице №19. После звонка в поселковую поликлинику, к которой она относится, его попросили отправить результаты анализов через WhatsApp. А после удаленно завели карточку, открыли больничный, и на скорой помощи, с 36%-м поражением легких госпитализировали в моногоспиталь.

В поликлинике №5 URA.RU пояснили, что при подтвержденном коронавирусе пациента должны наблюдать по месту его нахождения, а деревня Перевалово к учреждению не относится. В поликлинике также подтвердили, что прикрепиться пациенты могут только лично — таков федеральный порядок. При этом если бы тюменец находился в городе, медпомощь он бы получил и без этой процедуры.