Филипенко (справа) поделился впечатлением о киноальманахе «Были» Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко впервые за долгое время появился в медиапространстве. Его пост с видеоотзывом размещен в группе «БЫЛИ киноальманах» социальной сети «ВКонтакте».

«То, что я посмотрел, безусловно впечатляет. Запечатлеть в истории людей, которые помогли всем нам своим примером и достижениями. Югра очень богата на выдающихся людей», — говорит Филипенко.

«Были» — это серия короткометражных документальных фильмов о людях, которые внесли вклад в развитие Югры. Съемочная группа киноальманаха уже закончила съемки девяти серий, которые начнут показывать с 9 декабря. Помимо отзыва о проекте, Филипенко записал еще одно видео, его опубликуют 10 декабря.

Александр Филипенко — один из губернаторов-долгожителей, Ханты-Мансийский автономный округ он возглавил еще в 1991 году. В 1993-м, когда ХМАО стал полноправным субъектом РФ, Филипенко избрали сенатором. В 1995-м он снова был назначен губернатором региона, а спустя год — стал избранным главой. В 1996—2000-х годах — член Совета Федерации, член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. 26 марта 2000 года повторно избран на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В 2005-м кандидатуру Филипенко на пост губернатора внес президент России Владимир Путин, а впоследствии утвердила дума Югры. В 2010 году Филипенко на посту главы региона сменила Наталья Комарова. Филипенко был назначен аудитором Счетной палаты РФ. Один из сыновей экс-губернатора, Василий Филипенко, является президентом шахматной федерации ХМАО.