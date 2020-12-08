В Челябинской области закроют федеральную трассу

На трассе смонтируют надземный пешеходный переход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральную трассу М5 у поселка Саргазы, Челябинская область, в ночь на 11 декабря полностью перекроют для монтажа надземного пешеходного перехода. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Полная остановка движения будет осуществлена для монтажа надземного пешеходного перехода из модульных конструкций. Проезд будет полностью закрыт 10 декабря 23:30 до 00:00 на 1859 километре федеральной трассы М-5 „Урал“», — пояснили URA.RU в Упрдоре.

Кроме того, временное ограничение движения будет введено на этом же участке дороги 10 декабря с 22:00 до 23:30 и 11 декабря с 00:00 до 01:30. Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.