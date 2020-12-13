Инфляция обгонит повышение пенсий россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономисты считают, что нововведения, подготовленные для пенсионеров в 2021 году, существенно не улучшат их жизни. Они считают, что даже усиленная индексация пенсий будет поглощена инфляцией на продукты первой необходимости.

В Совфеде напомнили, что в следующем году для пенсионеров ожидается индексация пенсий неработающих пенсионеров (на 6,3%) и увеличение социальных пенсий (на 2,6%), будет повышен возраст выхода на пенсию, а также работающим россиянам предложат добровольно откладывать на пенсию до 6% от заработка, пишет «Московский комсомолец».

«Индексация очень быстро утонет внутри потребительских трат», — считает Анна Бодрова, старшиий аналитик ИАЦ «Альпари». Она убеждена, что индексация должна быть проведена для всех без исключения. «Власти вообще не должно быть никакого дела до того, чем занимается пенсионер: работает он или отдыхает. Социальные гарантии и их индексация должны быть едиными для всех. Люди пенсионного возраста выходят на работу не от того, что им нечем заняться, а от того, что они пытаются свести концы с концами», — говорит аналитик.

Марк Гойхман, главный аналитик «ТелеТрейд» считает, что положение пенсионеров станет еще хуже. «Даже усиленная индексация пенсий более чем в два раза отстает от увеличения стоимости самых „пенсионных“ товаров. Поэтому уровень жизни людей старшего возраста не повысится, а привычно упадет», -прогнозирует аналитик.

Кроме того, эксперты посоветовали работающим гражданам уже сейчас позаботиться о будущей пенсии. «От граждан требуется понимание: чем больше отложишь сейчас, тем комфортнее будешь себя чувствовать в старости. Государство тут не помощник, все зависит от человека и его воли», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. При этом аналитики разделяют опасения россиян из-за корректировки накопительной системы. «Извечная проблема длинных накоплений в том, что нет гарантий их долгосрочной устойчивости. На ближайшие полгода-год люди более-менее себе представляют, что будет с экономикой и их личными деньгами, а вот горизонт 10-20 лет их пугает: население вполне обоснованно страшится кризисов и банкротств», — говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, в разговоре с «Аргументами недели», что пенсия должна быть 2-2,5 прожиточных минимума пенсионера. «Это было бы более менее прилично», — добавил сенатор.