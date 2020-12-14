14 декабря 2020

В Тюмени больные из группы риска вынуждены нарушать закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, регистратура поликлиники
Тюменцы с хроническими болезнями могут попасть на прием к нужным врачам, но только выстояв очередь Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В тюменской поликлинике №5 больные с хроническими заболеваниями могут попасть на прием к узким специалистам, но только отстояв живую очередь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. В тоже время, согласно постановлению губернатора, этой категории тюменцев предписано соблюдать обязательную самоизоляцию.

«На основании приказа департамента здравоохранения, в Тюменской области приостановлено оказание плановой медпомощи. Помощь в неотложной форме оказывается такими врачами, как кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, хирург, онколог, травматолог, уролог и др. В случае нуждаемости пациент обращается в регистратуру и направляется на прием к специалисту в этот же день, в порядке живой очереди», — рассказали URA.RU в пресс-службе поликлиники №5 Тюмени.

Ранее власти региона обязали граждан с хроническими заболеваниями соблюдать самоизоляцию. При этом получить больничный на время ограничений, как, к примеру, люди старше 65 лет, они не могут.

С визитами медиков узких специальностей ситуация похожая. Единственный вариант, при котором такой врач может прийти к хроническому больному домой — это решение терапевта о выдаче направления. Получить его можно, если у человека положительный анализ на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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