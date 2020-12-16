Тюменские власти сэкономят на детском отдыхе

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, дети гуляют, зима, дети, снег в городе, воспитатель, группа детей
Стоимость одного дня отдыха уменьшена для детей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области снизили суммы, которые власти готовы потратить на отдых детей в следующем году. Такие данные содержатся в распоряжение правительства региона. Стоимость одного дня оздоровления, по сравнению с ценами текущего года, уменьшена на 10-23%.

«Организация отдыха детей: за счет средств программы «Развитие отрасли «Социальная политика» — 2 569 рублей за день пребывания, за счет средств программы «Сотрудничество» — 2 606 рублей», — такие данные приводятся в распоряжении правительства региона на 2021 год. В прошлом году на эти же цели выделялось больше: 2 877 и 2 919 рублей соответственно.

Стоимость одного дня отдыха рассчитывается, исходя из его класса. Различия — в материально-техническом оснащении организаций и предоставляемых услугах. Это могут быть санатории, учреждения образования, детские и палаточные лагеря и так далее

Снижение финансирования произошло по всем пунктам. Больше всего «в рублях» пострадал отдых второго класса санаторного типа. Для тюменских детей сутки подешевели на 310 рублей, для ХМАО и ЯНАО — на 650. Это 16 и 22% соответственно.

URA.RU направило запрос в департамент социального развития Тюменской области. Ранее агентство писало, что в бюджете региона на 2021 год снижены расходы на социальную политику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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