Тюменские власти сэкономят на детском отдыхе

В Тюменской области снизили суммы, которые власти готовы потратить на отдых детей в следующем году. Такие данные содержатся в распоряжение правительства региона. Стоимость одного дня оздоровления, по сравнению с ценами текущего года, уменьшена на 10-23%.
«Организация отдыха детей: за счет средств программы «Развитие отрасли «Социальная политика» — 2 569 рублей за день пребывания, за счет средств программы «Сотрудничество» — 2 606 рублей», — такие данные приводятся в распоряжении правительства региона на 2021 год. В прошлом году на эти же цели выделялось больше: 2 877 и 2 919 рублей соответственно.
Стоимость одного дня отдыха рассчитывается, исходя из его класса. Различия — в материально-техническом оснащении организаций и предоставляемых услугах. Это могут быть санатории, учреждения образования, детские и палаточные лагеря и так далее
Снижение финансирования произошло по всем пунктам. Больше всего «в рублях» пострадал отдых второго класса санаторного типа. Для тюменских детей сутки подешевели на 310 рублей, для ХМАО и ЯНАО — на 650. Это 16 и 22% соответственно.
URA.RU направило запрос в департамент социального развития Тюменской области. Ранее агентство писало, что в бюджете региона на 2021 год снижены расходы на социальную политику.
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