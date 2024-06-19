Мужчина из Таджикистана затушил свечи в церкви Москвы и напал на прихожанку. Видео

19 июня 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мужчина, который затушил свечи, задержан, сообщили в СК Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК. «Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Против гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Следствие просит заключить его под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК. «Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Против гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Следствие просит заключить его под стражу.