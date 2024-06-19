Мужчина из Таджикистана затушил свечи в церкви Москвы и напал на прихожанку. Видео

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Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковные свечи, храм, церковь, за упокой, религия, распятие, православие
Мужчина, который затушил свечи, задержан, сообщили в СК Фото:

В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК.

«Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Против гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело.

Сейчас он задержан. Следствие просит заключить его под стражу.

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В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК. «Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — сообщает telegram-канал ГСУ СК России по Москве. Против гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Следствие просит заключить его под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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