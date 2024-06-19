Мужчина, который затушил свечи, задержан, сообщили в СК
В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Заведено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК.
«Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — сообщает
Сейчас он задержан. Следствие просит заключить его под стражу.
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