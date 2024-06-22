Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) анонсировала создание новой фракции в Европарламенте под названием «Суверенитисты». Основной целью нового объединения станет стремление к нормализации отношений с Россией и преодоление гегемонии Евросоюза, сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
«АдГ создаст фракцию „Суверенитисты“. Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», — говорится в сообщении газеты Der Spiegel. Учредительное заседание новой фракции запланировано на 27 июня.
Основой для новой парламентской группы станет декларация, в которой говорится, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий», что право народов на самоопределение «будет заменено диктатурой бюрократии». Бюрократия ЕС должна быть остановлена и освобождена от международных корпораций, необходимы мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.
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