22 июня 2024

«Альтернатива для Германии» создаст в Европарламенте фракцию, дружественную РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создание фракции запланировано на ближайшее время
Создание фракции запланировано на ближайшее время Фото:

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) анонсировала создание новой фракции в Европарламенте под названием «Суверенитисты». Основной целью нового объединения станет стремление к нормализации отношений с Россией и преодоление гегемонии Евросоюза, сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

«АдГ создаст фракцию „Суверенитисты“. Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», — говорится в сообщении газеты Der Spiegel. Учредительное заседание новой фракции запланировано на 27 июня.

Основой для новой парламентской группы станет декларация, в которой говорится, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий», что право народов на самоопределение «будет заменено диктатурой бюрократии». Бюрократия ЕС должна быть остановлена и освобождена от международных корпораций, необходимы мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) анонсировала создание новой фракции в Европарламенте под названием «Суверенитисты». Основной целью нового объединения станет стремление к нормализации отношений с Россией и преодоление гегемонии Евросоюза, сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. «АдГ создаст фракцию „Суверенитисты“. Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», — говорится в сообщении газеты Der Spiegel. Учредительное заседание новой фракции запланировано на 27 июня. Основой для новой парламентской группы станет декларация, в которой говорится, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий», что право народов на самоопределение «будет заменено диктатурой бюрократии». Бюрократия ЕС должна быть остановлена и освобождена от международных корпораций, необходимы мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...