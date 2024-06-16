Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, узи, медосмотр, медицинские услуги, ультразвуковое исследование, медицинское обследование, ультразвуковая диагностика, узи диагностика
Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, говорится новых рекомендациях Фото:

Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности.

«Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента. Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Их утверждение произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ.

По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности. «Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента. Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Их утверждение произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ. По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...