Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов

16 июня 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, говорится новых рекомендациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности. «Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента. Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Их утверждение произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ. По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности. «Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента. Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Их утверждение произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ. По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству.