Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов

Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации для проведения медицинского аборта. В документе, размещенном в рубрикаторе клинических рекомендаций ведомства, содержится информация о необходимости проведения УЗИ для пациенток перед прерыванием беременности.
«Женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение», — указывается в разделе рекомендаций для пациента. Эти изменения в клинических рекомендациях отражают обновленный подход к проведению медицинского аборта, включающий информирование пациентки о состоянии плода. Их утверждение произошло после одобрения Научно-практическим Советом Минздрава РФ.
По данным Росстата, в России растет число стерилизаций женщин вместо абортов. Русская православная церковь приравняла произвольный, хирургический или медикаментозный аборт к убийству.
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