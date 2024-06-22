NYT: Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы взбесить Вашингтон

Президент России Владимир Путин разозлил Вашингтон своими посещениями КНДР и Вьетнама, оставив за четыре дня после себя «перерисованную карту рисков в Азии». Его визиты реализовали худшие опасения США, пишет The New York Times.
«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», —
Американские журналисты отметили, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном — серьезное напоминание об исторических военных связях Москвы и Пхеньяна. В свою очередь посол США в Японии подчеркнул: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона.
Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине. Из-за этого у западных стран растет беспокойство ввиду партнерства Пекина и Москвы.
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