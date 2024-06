NYT: Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы взбесить Вашингтон

В США всерьез обеспокоены поездками Владимира Путина в Азию Фото: Администрация Президента России Президент России Владимир Путин разозлил Вашингтон своими посещениями КНДР и Вьетнама, оставив за четыре дня после себя «перерисованную карту рисков в Азии». Его визиты реализовали худшие опасения США, пишет The New York Times. «Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — пишет издание. Американские журналисты отметили, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном — серьезное напоминание об исторических военных связях Москвы и Пхеньяна. В свою очередь посол США в Японии подчеркнул: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона. Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине. Из-за этого у западных стран растет беспокойство ввиду партнерства Пекина и Москвы.

