22 июня 2024

NYT: Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы взбесить Вашингтон

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственный визит Владимира Путина в Китай. Пекин, владимир путин
В США всерьез обеспокоены поездками Владимира Путина в Азию Фото:

Президент России Владимир Путин разозлил Вашингтон своими посещениями КНДР и Вьетнама, оставив за четыре дня после себя «перерисованную карту рисков в Азии». Его визиты реализовали худшие опасения США, пишет The New York Times.

«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — пишет издание.

Американские журналисты отметили, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном — серьезное напоминание об исторических военных связях Москвы и Пхеньяна. В свою очередь посол США в Японии подчеркнул: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона.

Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине. Из-за этого у западных стран растет беспокойство ввиду партнерства Пекина и Москвы.

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Президент России Владимир Путин разозлил Вашингтон своими посещениями КНДР и Вьетнама, оставив за четыре дня после себя «перерисованную карту рисков в Азии». Его визиты реализовали худшие опасения США, пишет The New York Times. «Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — пишет издание. Американские журналисты отметили, что встреча Путина с главой КНДР Ким Чем Ыном — серьезное напоминание об исторических военных связях Москвы и Пхеньяна. В свою очередь посол США в Японии подчеркнул: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения Вашингтона. Ранее The New York Times опубликовала статью о том, что Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине. Из-за этого у западных стран растет беспокойство ввиду партнерства Пекина и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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