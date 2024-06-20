Пленные бойцы ВСУ вынесли на руках тело погибшего российского командира

20 июня 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В зоне СВО героически погибли командир батальона ВС РФ и его заместитель (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнопленные вынесли на руках тела пленившего их командира российского штурмового отряда и его заместителя. Об этом рассказал военкор и вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. Погибшие обладали большим опытом и считались одним из самых сильных командиров, отметил военкор. «Их тела [командира и его заместителя] выносили на руках [украинские] пленные, которых группа взяла в плен при штурме опорника. Один из самых сильных командиров групп и заместитель были. У командира три „отваги“ (медали „За отвагу“) при жизни», — рассказал Андрей Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что погибшим планируют присвоить звание Героя России посмертно. Недавно сообщалось, как военно-полевой хирург Михаил Торгашев пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь спецназовцев. До этого мужчина их прооперировал. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Это не первый такой случай, когда медики проявляют героизм на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военнопленные вынесли на руках тела пленившего их командира российского штурмового отряда и его заместителя. Об этом рассказал военкор и вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев. Погибшие обладали большим опытом и считались одним из самых сильных командиров, отметил военкор. «Их тела [командира и его заместителя] выносили на руках [украинские] пленные, которых группа взяла в плен при штурме опорника. Один из самых сильных командиров групп и заместитель были. У командира три „отваги“ (медали „За отвагу“) при жизни», — рассказал Андрей Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что погибшим планируют присвоить звание Героя России посмертно. Недавно сообщалось, как военно-полевой хирург Михаил Торгашев пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали семь спецназовцев. До этого мужчина их прооперировал. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Это не первый такой случай, когда медики проявляют героизм на фронте.