Сильные ливни обрушились 22 июня на Башкирию. В соцсети очевидцы поделились кадрами затопленных улиц, а в аэропорту Уфы затопило взлетную полосу.
«В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», — передает telegram-канал UFA1.RU.
В местных СМИ сообщается также, что затоплен ресторан «Вкусно и точка» и ТЦ «Планета». Помимо улиц, под водой оказались подземные парковки.
Сильные ливни накрыли ранее Москву. Непогода началась с 18 июня, а спустя несколько дней на столицу обрушился смерч. После стихия отправилась на Урал. Свердловская область последние два дня также борется с непогодой. Центр Екатеринбурга стоит в пробках из-за сильных осадков и урагана, а МЧС объявили в регионе штормовое предупреждение.
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