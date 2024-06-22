22 июня 2024

Еще один регион РФ ушел под воду из-за ливней. Видео

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В Уфе улицы утопают вводе от мощного ливня
В Уфе улицы утопают вводе от мощного ливня Фото:

Сильные ливни обрушились 22 июня на Башкирию. В соцсети очевидцы поделились кадрами затопленных улиц, а в аэропорту Уфы затопило взлетную полосу.

«В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», — передает telegram-канал UFA1.RU.

В местных СМИ сообщается также, что затоплен ресторан «Вкусно и точка» и ТЦ «Планета». Помимо улиц, под водой оказались подземные парковки.

Сильные ливни накрыли ранее Москву. Непогода началась с 18 июня, а спустя несколько дней на столицу обрушился смерч. После стихия отправилась на Урал. Свердловская область последние два дня также борется с непогодой. Центр Екатеринбурга стоит в пробках из-за сильных осадков и урагана, а МЧС объявили в регионе штормовое предупреждение.

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Сильные ливни обрушились 22 июня на Башкирию. В соцсети очевидцы поделились кадрами затопленных улиц, а в аэропорту Уфы затопило взлетную полосу. «В Уфе из-за сильного ливня в аэропорту затопило взлетную полосу. Улицы остались под водой», — передает telegram-канал UFA1.RU. В местных СМИ сообщается также, что затоплен ресторан «Вкусно и точка» и ТЦ «Планета». Помимо улиц, под водой оказались подземные парковки. Сильные ливни накрыли ранее Москву. Непогода началась с 18 июня, а спустя несколько дней на столицу обрушился смерч. После стихия отправилась на Урал. Свердловская область последние два дня также борется с непогодой. Центр Екатеринбурга стоит в пробках из-за сильных осадков и урагана, а МЧС объявили в регионе штормовое предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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