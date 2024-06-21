«Пытались узаконить проституцию на зоне»: анонимная колонка зеков

Рассказ «без купюр» о жизни на зоне и бизнес-плане экс-прокурора

22 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Заключенные рассказали о своей жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский край давно имеет репутацию ссыльного региона. Наличие порядка 30 исправительных учреждений давно накладывает отпечаток на все сферы жизни: привычки, лексикон и даже структура экономики. URA.RU поговорило с несколькими заключенными, которые длительное время находились «за решеткой» и собрали самые интересные истории из тюремной жизни. Это не воля Я был смотрящим по камере. И почувствовал, что один мужик сливает нас операм. Товарища у меня слил, его с вещами на выход вызвали. И тут я не выдержал и этому отморозку в лицо высказал все претензии: «Ты на оперов работаешь, давай уже сам себя с вещами на выход отправляй». А это серьезная предъява, если бы я не ответил, мне бы тяжко потом пришлось. В камере — 30 человек. А мужик этот выше меня на полголовы, исколотый весь. И вот мы стоим орем друг на друга, я не отступаю, потому что понимаю, что мне житья потом не будет, а по спине пот холодный течет. Я понял тогда отчетливо: это не воля, друзей на помощь не позовешь, отвечаешь здесь и сейчас сам, а вокруг — бетон. Мужик этот ушел потом, он понял, что я «прогон» (обращение «смотрящих» ко всем блатным — прим. ред.) буду пускать. Спа для заключенных Сидел как-то с бывшим прокурором, которого осудили за торговлю марихуаной. На момент своей незаконной деятельности он уже был экс-прокурором, выращивать «траву» начал после своего увольнения. Надо сказать, что колония, в которой мы с ним оказались, была очень бедной: крайне скудное питание и вообще критическое положение дел. Потом начальника этой колонии уволили и посадили. Когда пришел новый «хозяин» (начальник колонии — прим. ред.), то обратился ко всем через завхозов и блатных. Он интересовался, чем таким может заниматься колония, чтобы заработать. Заключенный в камере Фото: Илья Московец © URA.RU Что делает этот прокурор? Разрабатывает целый бизнес-план по заработку на нетрадиционных отношениях в колонии. И лично его представляет «хозяину». Суть его идеи заключалась в следующем: он предложил все это дело своеобразно легализовать. Выделить помещение под эти «занятия», платить зарплату «исполнителям», организовать бонусы в виде того же чая и сигарет тем, кто придет в это «спа». Экс-прокурор сделал абсолютно все расчеты и получалось, что буквально через полгода колония станет приносить многомиллионную прибыль. Весь прикол в том, что они на полном серьезе в течение месяца вели согласовательные беседы и переписки. Но потом с грустным видом поведали, что нет, увы, им не разрешили этого сделать. Соседи вступились за пожизненно осужденного Сидел как-то вместе со мной парнишка, который взял на себя вину за чужие преступления. Задолго до того, как я попал в колонию, была драка «деревня на деревню», в ней погибло три человека. И были доказательства, что парень этот одного убил точно — ударил доской, на которой был гвоздь. И он решил, раз все равно сидеть, взять все на себя. А поскольку у него уже был привод за кражу, что ли, то ему дали пожизненное. Он 10 лет отсидел в «Белом Лебеде». А со временем деревня его узнала, что его ни за что закрыли, и кто-то деньги собирал, кто-то на юриста учился, чтобы его вытащить. В итоге они смогли доказать, что он невиновен. Ему заменили пожизненное на 16 лет и при мне его освободили. Четыре месяца до выхода он ходил с блаженной улыбкой потом. Вот так за полгода у него жизнь изменилась. Мелкий дрофф Пилорама в колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU Был на одной колонии замполит, как говорится, выходец из стран Средней Азии. Этот замполит как-то пришел на пилораму и задал старшему на производстве вопрос со свойственным ему акцентом: «Нюжень мелкий дрофф». Ему показывают небольшие плашечки, он отвечает: «Нээээ, это не мелкий дрофф, ннюжень мелкий дрофф». Тогда ему показывают щепу, замполит опять отвечает: «Нэ-нэ-нэ, нюжень мэлкий дрофф». Потом крутит головой, видит гору опилок и говорит: «Воот, воот мэлкий дрофф!» Страшно идти на волю Трогательную историю видел с выходом человека, приговоренному к пожизненному заключению. Его приговорили сто лет назад, в 1996 году заменили ПЖ реальным сроком. А он был прямо такой явный уголовник по виду. Со временем, конечно, поизносился. В общем, у него не было нарушений десять лет, подошел срок УДО и его решили отпустить. Когда он пошел домой, то встал у решетки «локалки» (участок колонии, где расположен барак для проживания осужденных — прим. ред.) и час стоял. У него слезы текли. Ему говорили: иди уже, ты свободен. А он стоял, рыдал и говорил: «Мне страшно». Данная колонка — это личный опыт каждого из опрошенных. Опубликованный рассказ не несет цели романтизировать тюремную жизнь или, наоборот, омрачить ее. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край давно имеет репутацию ссыльного региона. Наличие порядка 30 исправительных учреждений давно накладывает отпечаток на все сферы жизни: привычки, лексикон и даже структура экономики. URA.RU поговорило с несколькими заключенными, которые длительное время находились «за решеткой» и собрали самые интересные истории из тюремной жизни. Я был смотрящим по камере. И почувствовал, что один мужик сливает нас операм. Товарища у меня слил, его с вещами на выход вызвали. И тут я не выдержал и этому отморозку в лицо высказал все претензии: «Ты на оперов работаешь, давай уже сам себя с вещами на выход отправляй». А это серьезная предъява, если бы я не ответил, мне бы тяжко потом пришлось. В камере — 30 человек. А мужик этот выше меня на полголовы, исколотый весь. И вот мы стоим орем друг на друга, я не отступаю, потому что понимаю, что мне житья потом не будет, а по спине пот холодный течет. Я понял тогда отчетливо: это не воля, друзей на помощь не позовешь, отвечаешь здесь и сейчас сам, а вокруг — бетон. Мужик этот ушел потом, он понял, что я «прогон» (обращение «смотрящих» ко всем блатным — прим. ред.) буду пускать. Сидел как-то с бывшим прокурором, которого осудили за торговлю марихуаной. На момент своей незаконной деятельности он уже был экс-прокурором, выращивать «траву» начал после своего увольнения. Надо сказать, что колония, в которой мы с ним оказались, была очень бедной: крайне скудное питание и вообще критическое положение дел. Потом начальника этой колонии уволили и посадили. Когда пришел новый «хозяин» (начальник колонии — прим. ред.), то обратился ко всем через завхозов и блатных. Он интересовался, чем таким может заниматься колония, чтобы заработать. Что делает этот прокурор? Разрабатывает целый бизнес-план по заработку на нетрадиционных отношениях в колонии. И лично его представляет «хозяину». Суть его идеи заключалась в следующем: он предложил все это дело своеобразно легализовать. Выделить помещение под эти «занятия», платить зарплату «исполнителям», организовать бонусы в виде того же чая и сигарет тем, кто придет в это «спа». Экс-прокурор сделал абсолютно все расчеты и получалось, что буквально через полгода колония станет приносить многомиллионную прибыль. Весь прикол в том, что они на полном серьезе в течение месяца вели согласовательные беседы и переписки. Но потом с грустным видом поведали, что нет, увы, им не разрешили этого сделать. Сидел как-то вместе со мной парнишка, который взял на себя вину за чужие преступления. Задолго до того, как я попал в колонию, была драка «деревня на деревню», в ней погибло три человека. И были доказательства, что парень этот одного убил точно — ударил доской, на которой был гвоздь. И он решил, раз все равно сидеть, взять все на себя. А поскольку у него уже был привод за кражу, что ли, то ему дали пожизненное. Он 10 лет отсидел в «Белом Лебеде». А со временем деревня его узнала, что его ни за что закрыли, и кто-то деньги собирал, кто-то на юриста учился, чтобы его вытащить. В итоге они смогли доказать, что он невиновен. Ему заменили пожизненное на 16 лет и при мне его освободили. Четыре месяца до выхода он ходил с блаженной улыбкой потом. Вот так за полгода у него жизнь изменилась. Был на одной колонии замполит, как говорится, выходец из стран Средней Азии. Этот замполит как-то пришел на пилораму и задал старшему на производстве вопрос со свойственным ему акцентом: «Нюжень мелкий дрофф». Ему показывают небольшие плашечки, он отвечает: «Нээээ, это не мелкий дрофф, ннюжень мелкий дрофф». Тогда ему показывают щепу, замполит опять отвечает: «Нэ-нэ-нэ, нюжень мэлкий дрофф». Потом крутит головой, видит гору опилок и говорит: «Воот, воот мэлкий дрофф!» Трогательную историю видел с выходом человека, приговоренному к пожизненному заключению. Его приговорили сто лет назад, в 1996 году заменили ПЖ реальным сроком. А он был прямо такой явный уголовник по виду. Со временем, конечно, поизносился. В общем, у него не было нарушений десять лет, подошел срок УДО и его решили отпустить. Когда он пошел домой, то встал у решетки «локалки» (участок колонии, где расположен барак для проживания осужденных — прим. ред.) и час стоял. У него слезы текли. Ему говорили: иди уже, ты свободен. А он стоял, рыдал и говорил: «Мне страшно». Данная колонка — это личный опыт каждого из опрошенных. Опубликованный рассказ не несет цели романтизировать тюремную жизнь или, наоборот, омрачить ее. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.