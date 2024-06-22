«Ситуация ухудшается»: какая реакция последует от России на закрытие визовых центров в США

Российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке будут закрыты. Об этом объявил посол России в США Анатолий Антонов. Кроме того, американские власти изъяли у российских дипломатов карточки, освобождающие их от уплаты налогов, без каких-либо объяснений. Агентство URA.RU детально осветило эту ситуацию и реакцию Москвы на данные действия со стороны США.
Что произошло
Согласно сообщению Анатолия Антонова, США планируют закрыть два российских визовых центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Антонов заявил, что это является очередным «выпадом» против России, и что теперь дополнительная нагрузка ляжет на плечи российских дипломатов и консулов. Ситуация вокруг российских диппредставительств, по его словам, все время ухудшается.
Он пообещал, что дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским сопровождением. Кроме того, Антонов сообщил, что американские власти также забрали у российских дипломатов карточки освобождения от налогов.
Причины закрытия визовых центров
По словам Антонова, американская сторона никак не объяснила свои действия. Он пояснил, что у американцев в Москве и в России нет таких проблем, какие есть у российской стороны в обслуживании соотечественников. Именно поэтому, как отметил посол, американцы по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства.
Ответная реакция России
Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, Антонов заявил, что «сегодня с плеча рубить не стоит». Он отметил, что надо задуматься и посмотреть, каковы будут конкретные последствия.
По словам посла, американцы пытаются «сломать Россию», пытаются изменить ее внешнюю политику, заставить дипломатов «спрятаться за стенами российского посольства». Однако, как подчеркнул Антонов, этого не произойдет.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий, «российская сторона даст адекватный ответ».
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