08 сентября 2020

Перед отставкой у начальника свердловской ГИБДД прошла проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Екатеринбург, кисляков алексей
По информации агентства, на Алексея Кислякова жаловались его бывшие подчиненные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скорая отставка полковника полиции Алексея Кислякова с поста начальника управления ГИБДД по Свердловской области может быть связана с проверкой комиссии из Москвы. Как сообщил URA.RU источник в силовой среде, приезд инспекторов состоялся около месяца назад, их направили после получения жалоб от бывших сотрудников ведомства.

«В областное УГИБДД приезжали с проверкой два человека из федерального управления. На [начальника свердловского управления ГИБДД Алексея] Кислякова поступали жалобы от тех, кто был уволен после его назначения», — поделился инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке полковника полиции Кислякова с поста начальника свердловского управления ГИБДД, на котором он работает с августа 2018 года. По одной из версий, Кисляков может вернуться в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, откуда он был переведен на Урал.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области URA.RU заявили, что Кисляков находится на рабочем месте и исполняет обязанности в штатном режиме. Также представитель ведомства опровергла информацию о приезде в Екатеринбург московских инспекторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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