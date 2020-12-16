Два политических клана бьются за контроль в свердловском городе

В думе Белоярского городского округа пытаются провести передел округов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Белоярском городскому округе возник конфликт вокруг выборов в городскую думу, которые состоятся в сентябре 2021 года. Как рассказал URA.RU депутат муниципальной гордумы Иван Десятков, на заседании 17 декабря группа народных избранников подняла вопрос о перенарезке избирательных округов. Однако думское большинство торпедировало инициативу о пересмотре их количества.

«У нас на территории Косулинской управы население превысило 7500 человек. При этом в думе ее представляют три депутата при норме представительства 1 депутат от 1500 человек. Мы настаивали на том, чтобы Косулино представляли пятеро, но [глава города Андрей] Горбов сказал, что не будет давать нам места в думе. Как он пояснил: „А то вы меня в следующий раз не выберете“», — рассказал Иван Десятков.

По его словам, в команду мэра входит 11-12 думцев из 20, причем костяк промэрского большинства составляют представители центральной части муниципалитета — поселка Белоярский, где норма представительства едва дотягивает до 1400 избирателей. Соответственно, оппозиционное большинство предложило перераспределить округа в пользу периферии.

Оппозиционные депутаты, как правило, избираются от окраин, отметил Иван Десятков. Соответственно, увеличение представительства периферийных территории с большой долей вероятности расширит ряды оппозиции, считает он. Противостоящие мэру депутаты намерены жаловаться в областную избирательную комиссию и подавать иск в городской суд.

«Все округа у нас поделены по нормам избирательного права РФ с отступлением от нормативной численности не более 10%, как того требует закон. Как и в любой думе, у нас есть оппозиция, как говорится, каждому не угодишь. Но все решает большинство. Нас 15 человек, а их четыре человека, но мы всегда открыты диалогу, на который они не идут. Они и сегодня против бюджета голосовали», — прокомментировал мэр Андрей Горбов.