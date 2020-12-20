МЧС предупреждает о резком похолодании и метелях в ХМАО

В ХМАО ожидаются сильные морозы и ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО всю ближайшую неделю ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с и похолодание до -38 градусов. Об это предупреждает ГУ МЧС России по ХМАО. Спасатели рекомендуют пешеходам на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а водителей просят быть предельно осторожными.

«Ожидается ветреная погода: ночью в северо-западных районах порывы ветра 15-17 м/с, днем по западной половине местами до 15-20 м/с. При усилении ветра прогнозируется метель, на дорогах — снежные заносы, ухудшение видимости», — сообщает ГУ МЧС РФ по ХМАО.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -21 до -26 градусов, на протяжении семи дней будет пасмурно и переменный снег. Ночью температура будет опускаться до -31 градуса.

В Сургуте температура днем 26-30 градусов ниже нуля, ночью снизится до минус 36 градусов, ожидаются переменная облачность и небольшой снег. В Нижневартовске на протяжении семи дней — переменный снег, днем средняя температура будет колебаться от -28 до -34 градусов, ночью — до 38 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в России в январе. В ХМАО и на юге Западной Сибири ожидается малоснежная зима.