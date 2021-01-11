Госдуме предложат компенсировать россиянам незаконные задержания

Лишенные свободы россияне смогут получить за компенсацию, если действия госорганов будут признаны незаконными. Каким именно образом гражданина лишили свободы или ее ограничили, будет неважно. Такой законопроект планирует внести зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко 12 января.
«Россиянам, которых госорганы неправомерно лишили свободы или ограничили её, независимо от того, каким образом это было сделано, могут дать право на возмещение вреда из бюджета», — пишет «Парламентская газета». Сейчас человек может потребовать компенсацию, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде. Депутат предлагает расширить этот список, включив в него незаконное административное задержание, незаконное задержание в качестве подозреваемого и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратур и судов.
Срок лишения свободы, подлежащий компенсации, определен автором законопроекта в 48 часов. В качестве примера Костенко привела административное задержание за нарушение миграционного законодательства или на таможне.
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