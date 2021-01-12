Эрдоган потребовал включить Турцию в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Евросоюзу с просьбой включить страну в свой состав. Об этом сообщил сам глава государства.
«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — цитирует его РИА «Новости».
Евросоюз и Великобритания ранее завершили переходный период по Brexit. Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. Соединенное Королевство состояло в ЕС 47 лет, пишет RT.
Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, сообщает «
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