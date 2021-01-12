Эрдоган потребовал включить Турцию в Евросоюз

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Турция может войти в состав ЕС после Brexit Фото: официальный сайт президента России kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Евросоюзу с просьбой включить страну в свой состав. Об этом сообщил сам глава государства.

«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — цитирует его РИА «Новости».

Евросоюз и Великобритания ранее завершили переходный период по Brexit. Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. Соединенное Королевство состояло в ЕС 47 лет, пишет RT.

Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, сообщает «Царьград». Однако членству Турции в союзе препятствует то, что страна не находится на территории Европы и не в полной мере разделает демократические ценности. Однако Эрдоган считает, что истинной причиной отказа является вероисповедание государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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