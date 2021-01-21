В ХМАО мэров заставляют нанимать политтехнологов

Югорским мэрам придется искать спонсоров для оплаты работы политтехнологов на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Югорских мэров обязали нанять политтехнологов для организации избирательной кампании на осенних выборах. Об этом URA.RU сообщил один из глав муниципалитетов на условиях анонимности.

«Пришла директива из регионального избирательного штаба „Единой России“. В ней говорится о том, что необходимо к работе привлечь политтехнологов. Конечно, когда за дело берутся профессионалы, то работать проще. Но главный вопрос, откуда брать на них деньги? За бюджетный счет их не привезешь. А их услуги стоят недешево. Нужно как минимум несколько миллионов рублей. А где их взять, никого не интересует», — сокрушается инсайдер.

Глава исполкома партии «Единая Россия» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Источник URA.RU в среде политконсультантов сообщил, что массовый найм политтехнологов является обычной практикой. «Другой вопрос, что везде все происходит по-разному. В каких-то субъектах РФ расходы на оплату специалистов берут на себя региональные власти, где-то отдают на откуп муниципалам. Правда, уже январь подходит к концу. Многие команды были заказаны еще в декабре 2020 года. Если задаться этим вопросом только сейчас, то профессионалов найти уже будет трудно», — заключает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осенью помимо выборов в федеральный парламент пройдут выборы депутатов в окружную, областную и 14 муниципальных дум. Избирательная кампания может сопровождаться конфликтами между разнообразными местными и региональными кланами.