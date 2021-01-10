Власти ХМАО боятся нового года больше, чем коронавируса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова после инаугурации взяла паузу в три месяца на формирование правительства Фото: Алексей Андронов © URA.RU

2021 год станет проверкой отношений властей ХМАО и нефтяных компаний, которые приносят округу статус бюджетообразующего региона страны. В нефтяной отрасли кризис, и это не может не сказаться на положении Югры. При этом округ ждут выборы в государственную, окружную, областную и 14 муниципальных дум, а местные элиты погрязли в конфликтах. Как глава ХМАО Наталья Комарова будет балансировать между федеральными вводными и желаниями нефтяных генералов — повестка наступившего года.

Кто кормит Россию?

ХМАО занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийский округ является одним из основных локомотивов российской экономики. Он занимает первое место в стране по добыче нефти и выработке электроэнергии, второе — по добыче газа, объему промышленного производства и валовому региональному продукту. В ХМАО добывается больше 40% всей российской нефти. В общей сложности, регион приносит порядка 3,5 трлн рублей налогов в российский бюджет. В пересчете с абсолютных величин, это означает, что каждый шестой рубль, поступивший в федеральную казну, имеет югорское происхождение. Поэтому регион имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения всей страны.

Но ситуация начинает меняться. Президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции отметил, что Россия постепенно снижает зависимость бюджета от продажи углеводородов. «70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы.

И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — отметил Путин.

Тренд, указанный президентом, означает, что Югре уже сейчас необходимо заниматься диверсификацией экономики, чтобы спустя время из региона донора не превратиться в дотационную территорию. Округ взял курс на развитие инновационной деятельности в нефтегазовом секторе и медицине. В Сургуте началось строительство научно-технического центра стоимостью больше 50 млрд рублей, который должен открыть для Югры новые перспективы, связанные не с добычей углеводородов, а их переработкой и созданием новых технологий. «Ввод в эксплуатацию центра [биомедицинских технологий] планируется в 2023 году и технопарка, который является ключевым, входящим в НТЦ, с точки зрения содержания этого проекта — в 2025 году. На это нацелены наши сегодняшние планы и принимаемые решения», — заявила Комарова на итоговой пресс-конференции.

Что будет с нефтяными компаниями

Уже 2020 год дался югорским нефтяникам непросто. Из-за выполнения обязательств странами-участницами, входящих в соглашение ОПЕК+, в регионе снизился темп добычи нефти. По прогнозам, итоговая цифра в 2020 году составит 210 млн тонн, что на 26 млн тонн меньше, чем в 2019 году. В регионе добычей углеводородов занимаются порядка 40 предприятий. Лидирующие позиции у «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛа». Эти предприятия добывают около 80% всех углеводородов в Югре. К крупным игрокам также относят «Газпром нефть» и «Славнефть», на них приходится 11% объемов рынка.

В нефтяных компаниях сокращается штат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основная доля налоговых поступлений югорских нефтяников формируется с их оплаты НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и экспортных пошлин на нефть. В 2019 году все компании вместе взятые перечислили государству порядка 2,8 трлн рублей. За 2020 год официальной статистики еще нет, но очевидно, что они будут ниже.

«Из-за ограничений в первую очередь закрылись те скважины и месторождения, где добыча и так была на грани рентабельности. Крупные участники рынка в меньшей степени почувствовали на себе последствия снижения объемов добычи нефти. А вот более мелким компаниям и нефтесервисным предприятиям в полной мере пришлось столкнуться со всеми трудностями. Сокращение персонала, задержки с выплатами зарплаты, падение доходов», — рассказал URA.RU один из топ-менеджеров нефтяной компании. Он также отметил, что из-за нынешней ситуации корпорации вынуждены корректировать инвестиционные программы, откладывая или приостанавливая вложения в дорогостоящие проекты.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU заявил, что ухудшение экономической ситуации в нефтяной отрасли может иметь и социальные последствия: «Нефтяные компании уже давно представляют собой систему кланов. Там работают целыми династиями и все заинтересованы сохранить и свои должности, и свой достаток. Но при уменьшении „кормовой базы“ сразу обостряется конкуренция, и начинают происходить конфликты. А все потому что, социальные лифты работают не по принципу кто лучший, а по принципу кумовства».

Вызов для власти

Турбулентность ситуации в нефтяной отрасли является вызовом не только для бизнеса, но и для региональных властей. Помимо налогов, крупнейшие нефтяные компании выполняют соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которые они подписали с правительством Югры. «Роснефть» в 2020 году перечислила на эти цели порядка двух млрд рублей, «Сургутнефтегаз» около 4,5 млрд рублей, ЛУКОЙЛ — 1,5 млрд, «Газпром нефть» с 2019 по 2021 год потратила 1,5 млрд рублей, а размер инвестиций «Славнефти» составил около 100 млн рублей.

В 2021 году нефтяники берут на себя обязательства финансировать социальные проекты в таком же объеме. Но как рассказал URA.RU источник, близкий к окружному правительству, теперь компании перед заключением новых соглашений о сотрудничестве с удвоенной энергией пытаются выбить для себя льготы.

«Звоночек уже прозвучал: процесс подписания новых договоров может проходить сложнее», — считает инсайдер.

Политолог Александр Безделов считает, что в нынешней ситуации должна усилиться роль губернатора Югры как модератора в диалоге между бизнесом и властью. «2021 год — выборный. Поэтому будут задействованы все силы для того, чтобы купировать все значимые социально-экономические проблемы. Не допустить глобального сокращения зарплат, срыва социальных обязательства. Губернатор в этом кровно заинтересована. Она возьмет на себя роль арбитра, чтобы решать все возникающие конфликты, прибегая в случае необходимости к помощи федерального центра», — считает эксперт.

Битва кланов

В 2021 году властям ХМАО необходимо организовать и провести выборы в государственную, окружную, областную и 14 муниципальных дум. Опрошенные URA.RU представители политического истеблишмента прогнозируют, что оппозиция начнет разыгрывать протестную повестку для того, чтобы отобрать депутатские мандаты у партии власти. «Самое большое внимание приковано к выборам в Госдуму по одномандатным округам. На западе ХМАО в качестве кандидата от „Единой России“ пойдет Павел Завальный. У него проблем возникнуть не должно. А по восточной части округа решено было сделать ставку на экс-главу Сургута Вадима Шувалова. Он на время перешел на работу в окружное правительство, чтобы в роли вице-губернатора заработать себе политические очки в Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, Покачах и Когалыме. Шувалов должен служить противовесом оппозиционному бизнесмену из Нижневартовска Александру Петерману. Если тот вдруг все-таки надумает, как и в 2016 году идти на выбору в Госдуму», — считает собеседник агентства, близкий к окружному правительству.

Кресло главы Сургута перестанет быть вакантным 18 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другой инсайдер URA.RU считает, что западная часть ХМАО может преподнести сюрпризы на выборах и окружную и местную думы из-за борьбы разных кланов. «Там традиционно сильно позиции ЛДПР и коммунистов. В Кондинском районе продолжается противостояние мэра Анатолия Дубовика с предпринимателем Владимиром Лисовским, которого также поддерживает оппозиция. В Советском районе хочет взять реванш за проигрыш осенью мэрских выборов в райцентре экс-глава Александр Жуков», — комментирует источник.

Он также отметил, что изменение баланса сил может произойти и в самых крупных городах ХМАО из-за окончания срока работа действующих глав. «18 января произойдет развязка в выборах главы Сургута. Из-за фигуры нового главы начнут складываться коалиции и центры противостояния в среде политиков и бизнесменов. Осенью заканчивается срок полномочий у главы Нижневартовска Василия Тихонова, главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева и главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Как поведут себя элиты, зависит от того, кто останется работать, а кто из мэров уйдет», — считает собеседник агентства.

Глава «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что 2021 год для руководства ХМАО будет сложным. «Выборы четырех уровней, выборы мэра Сургута и другие кадровые решения, пандемия — все это формирует весьма напряженную повестку. Однако Наталья Комарова в состоянии дать ответ на эти вызовы — учитывая ее опыт, авторитет, влияние и эффективность во взаимодействии с элитами. Управленческая команда региона также в основном готова к непростой повестке», — считает эксперт.