Назван ответственный за питание школьников в Красноармейске

Стало известно, какая компания отвечает за питание отравившихся школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За питание школьников Красноармейска, где накануне более 90 детей обратились за медицинской помощью с признаками ротовируса, отвечает компания «Полар». Об этом заявил исполнительный директор ООО «ПродФутСервис» Владимир Криворучко, чью компанию ранее связывали со школами Подмосковья.

«Фактически питание в школах Красноармейска обеспечивает исключительно ООО „Полар“. Эта же самая компания несет ответственность за качество оказанных услуг», — заявил он.

Криворучко подчеркнул, что «Полар» является соисполнителем по контракту с ООО «ПродФутСервис. Кроме этого, исполнительный директор компании опроверг заявления уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой о том, что школы Красноармейска расторгли договор на поставку питания с ООО «ПродФутСервис». О недомогании у школьников в Красноармейске 20 января сообщила подмосковная прокуратура. По данным ведомства, 19 и 20 января к медикам обратился 41 ребенок.

За два дня число заболевших детей выросло почти до 100. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точная причина отравления устанавливается. Прокуратура Московской области также проводит проверку. По информации Nation News возможной причиной отравления стал ротавирус.