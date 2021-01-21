21 января 2021

Свердловский губернатор срочно улетел в Москву

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, город екатеринбург, масочный режим
Евгений Куйвашев отправился в рабочую поездку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 января работает в Москве. О рабочей поездке главы региона URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. При этом губернатор отменил ранее намеченную встречу с силовиками.

«Губернатор вчера вечером улетел в Москву», — сообщил инсайдер. По его данным, поездка связана с предстоящими выборами. «Если в графике губернатора есть мероприятия, предлагаемые к освещению в СМИ, мы о них обязательно оперативно информируем журналистов», — прокомментировала информацию о поездке пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

По данным источников, изначально на 22 января в графике губернатора значилось другое мероприятие. Предполагалось, что он посетит торжественное мероприятие Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в честь 10-летия образования Следственного комитета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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