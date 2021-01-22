Хакер рассказал о новом способе обмана россиян

Появившиеся не так давно рекламные видеоролики в соцсетях, предлагающие быструю компенсацию с налога на добавленную стоимость, являются очередным видом аферы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
«Я более детально углубился в эту тематику. Разобрал сайт, который прилагается к таким роликам в виде ссылки. Там все строится по принципу „Банк отклонил операцию. Заплатите определенную сумму“. И так 15 этапов», — рассказал Вакулин. Он суммировал всю сумму, комиссий, которые пользователю предлагается заплатить за «компенсацию налога». Получилось порядка 15 тысяч рублей.
Другой собеседник агентства хакер Александр Варской отметил полное бездействие администрации социальных сетей, в которых публикуются подобные видео. По его словам, наличие прошедшего модерацию контента, продвигаемого посредством внутренних инструментов (таргетированной рекламы), говорит о банальной лени владельцев таких сервисов.
Ранее хакеры в беседе с URA.RU рассказали, каким образом телефонные мошенники узнают всю информацию о жертве. В этом им помогают как несовершенство системы защиты баз клиентов банков, так и сами сотрудники финансовых организаций.
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